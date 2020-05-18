Щонайменше п’ятеро людей загинули в Афганістані внаслідок нападу самогубці на автомобілі

Щонайменше п’ятеро людей стали жертвами нападу самогубці на начиненому вибухівкою автомобілі, повідомили представники влади Афганістану 18 травня. Кілька людей із понад 30 поранених перебувають у критичному стані в лікарнях.

Смертник на викраденому військовому автомобілі «Хамві» підірвав його біля входу до розвідувальної бази сил безпеки в східній провінції Газні.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але активність у цьому районі Афганістану зазвичай виявляють таліби

Упродовж останніх тижнів таліби здійснили кілька нападів, попри обіцянку приборкати акти насильства. Бойовики угруповання «Ісламська держава» також продовжують напади на афганські сили безпеки та цивільне населення.