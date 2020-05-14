У Афганістані внаслідок вибуху вантажівки загинули 5 людей

У Афганістані внаслідок вибуху замінованої вантажівки загинули щонайменше п’ятеро людей, 14 отримали поранення.

За даними місцевої влади , вибух стався в місті Гардез біля будівлі суду.

«Вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався біля будівлі військового суду в Гардезі, в житловому районі. Є побоювання, що загинули або отримали поранення десятки мирних жителів», – сказав прессекретар міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарік Аріан.

Представник руху «Талібан» Забіулла Муджахід поширив заяву, в якій говориться про відповідальність угруповання за цей напад. Аріан заявив, що за вибухом стоять бойовики угруповання «Мережа Хаккані», пов’язаного з талібами.

12 травня в результаті нападу групи озброєних людей на пологовий будинок в Кабулі було вбито 24 людини, включаючи породіль і новонароджених. В той же день в результаті нападу смертника на похоронній процесії в провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито 32 людини. Відповідальність за напад в цій провінції взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Таліби відкинули будь-яку причетність до цих двох нападів, скоєних на тлі спалаху насильства, який загрожує зірвати угоду між талібами і Сполученими Штатами, спрямоване на припинення 18-річного збройного конфлікту в Афганістані.