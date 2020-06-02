Спецпосланець США в Афганістані сподівається на початок мирних переговорів між місцевою владою та талібами

Спеціальний посланець США в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що сподівається на початок мирних переговорів між урядом країни та талібами, і у випадку їх продуктивності, на дострокове виведення військ США.

1 червня дипломат зазначив, що наразі досягнуто значного прогресу у мирному процесі, оскільки афганський уряд прискорює звільнення ув’язнених, що, як очікується, сприятиме початку переговорів.

Халілзад додав, що рівень насильства в Афганістані залишається відносно низьким після травневого припинення вогню.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: На тлі перемир’я в Афганістані з в’язниць звільнено сотні осіб, пов’язаних із «Талібаном» – фотогалерея Від початку квітня уряд Афганістану звільнив понад 1000 в’язнів-талібів. Звільнення є частиною домовленості про обмін в’язнями.Такий обмін є передумовою для мирних переговорів між «Талібаном» та делегацією уряду Афганістану, метою яких є закінчити війну, що триває вже 20 років. Угода була підписана в лютому в Катарі представниками «Талібану» та США, вона визначає і графік виведення американських військ з Афганістану. Поділитися на Facebook

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Обмін в’язнями є частиною угоди США і Талібану від 29 лютого, поза участю афганського уряду. За ключовим пунктом угоди, Вашингтон погодився скоротити свою військову присутність в Афганістані з приблизно 13 000 до 8600 до середини липня на першому етапі, і аж до повного виведення військ – до травня наступного року.