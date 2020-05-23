Таліби в Афганістані оголосили про припинення вогню на 3 дні на знак закінчення Рамадану

Представники угруповання «Талібан» 23 травня оголосили про триденне припинення вогню з нагоди закінчення посту священного місяця Рамадан.

Представник талібів Забіулла Муджахід у твіттері заяви, що керівництво «Талібану» наказало всім бойовикам «ніде не проводити наступальних дій проти ворога». Крім того, їм наказано гарантувати «безпеку співгромадян».

Режим припинення вогню має розпочатися 24 травня.

Афганські таліби ведуть майже 19-річну війну з урядом країни і його союзниками.

У лютому США і таліби підписали угоду щодо припинення найтривалішої військової операції в історії США. Угода передбачає графік виведення американських військ з Афганістану в обмін на зобов’язання від талібів щодо гарантування безпеки і обіцянку провести переговори з афганським урядом про політичне врегулювання. Бойовики-таліби нині контролюють близько половини території Афганістану.