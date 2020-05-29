Афганістан: ще 14 солдатів загинули через напад талібів, але влада заявляє про продовження перемир’я

Бойовики екстремістського угруповання «Талібан» напередодні вбили 14 військових у районі Данде Патан, провінція Пактія повідомило Міністерство оборони Афганістану 29 травня.

Натомість місцевий губернатор Ейд Мухаммад Ахмадзай повідомив про 15 загиблих і додав, що загинули також 20 бойовиків.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад у Пактії, назвавши його «оборонними діями».

Влада Афганістану звинуватила «Талібан» також ще в двох нападах на окремі блокпості 28 травня в провінціях Фара та Парван, внаслідок яких загинули ще 14 силовиків. Ці заяви таліби не коментували.

Читайте також: Перший вогонь після нетривалого перемир’я в Афганістані – загинули 7 військових​

Попри ці сутички, речник Національної ради безпеки Джавід Фейсал заявив, що домовленість про припинення вогню лишатиметься чинною.

«Режим перемир’я, який почав дію перед Ід аль-Фітр (мусульманське свято з нагоди завершення місяця Рамадан – ред.), триває попри повідомлення про окремі випадки, які вказують на зворотнє», – заявив Фейсал.

Останній напад талібів стався в той час, коли «технічна» делагація з п’ятьох представників угруповання перебувала в Кабулі, обговорюючи звільнення утримуваних владою бойовиків.

28 травня речник «Талібану» Сухейль Шагін повідомив, що бойовики звільнили 80 афганських солдатів та чиновників з місць утримання на півночі провінції Баглан та в Кундузі.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: На тлі перемир’я в Афганістані з в’язниць звільнено сотні осіб, пов’язаних із «Талібаном» – фотогалерея Від початку квітня уряд Афганістану звільнив понад 1000 в’язнів-талібів. Звільнення є частиною домовленості про обмін в’язнями.Такий обмін є передумовою для мирних переговорів між «Талібаном» та делегацією уряду Афганістану, метою яких є закінчити війну, що триває вже 20 років. Угода була підписана в лютому в Катарі представниками «Талібану» та США, вона визначає і графік виведення американських військ з Афганістану. Поділитися на Facebook

Поділитися у Twitter

Поділитися у ВКонтакте

Share on Odnoklassniki

Надіслати листом



За час перемир’я Кабул вже звільнив близько 1 000 ув’язнених талібів.

Обмін в’язнями є частиною угоди США і Талібану від 29 лютого, поза участю афганського уряду. За ключовим пунктом угоди, Вашингтон погодився скоротити свою військову присутність в Афганістані з приблизно 13 000 до 8600 до середини липня на першому етапі, і аж до повного виведення військ – до травня наступного року.