Перший вогонь після нетривалого перемир’я в Афганістані – загинули 7 військових

Семеро афганських військовослужбовців загинули в результаті нападу в північній провінції Парван, в якому влада звинуватила бойовиків-талібів. Це перший інцидент із застосуванням вогню після закінчення терміну триденного припинення вогню.

Влада уточнила, що бойовики напали на контрольно-пропускний пункт в Парвані, і що «таліби також зазнали втрат».

Повідомляється, що КПП було підпалене, п’ять силовиків загинули на пожежі, ще двоє були застрелені.

Екстремістський рух «Талібан» наразі відповідальності за цей напад на себе не брав.

Уряд Афганістану закликав бойовиків продовжити режим припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо миру.

Під час припинення вогню афганська влада звільнила близько тисячі ув’язнених талібів серед 2 тисяч, що плануються до звільнення.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: На тлі перемир’я в Афганістані з в’язниць звільнено сотні осіб, пов’язаних із «Талібаном» – фотогалерея Від початку квітня уряд Афганістану звільнив понад 1000 в’язнів-талібів. Звільнення є частиною домовленості про обмін в’язнями.Такий обмін є передумовою для мирних переговорів між «Талібаном» та делегацією уряду Афганістану, метою яких є закінчити війну, що триває вже 20 років. Угода була підписана в лютому в Катарі представниками «Талібану» та США, вона визначає і графік виведення американських військ з Афганістану. Поділитися на Facebook

Поділитися у Twitter

Поділитися у ВКонтакте

Share on Odnoklassniki

Надіслати листом



Високопоставлений член руху «Талібан» 27 травня повідомив агентству AFP, що бойовики планують звільнити від 50 до 100 афганських силовиків вже 28 травня.

Обмін в’язнями є частиною угоди США і Талібану від 29 лютого, поза участю афганського уряду. За ключовим пунктом угоди, Вашингтон погодився скоротити свою військову присутність в Афганістані з приблизно 13 000 до 8600 до середини липня на першому етапі, і аж до повного виведення військ – до травня наступного року.