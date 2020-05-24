Президент Афганістану обіцяє пришвидшити звільнення талібів

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв 24 травня пришвидшити звільнення ув’язнених талібів, привітавши пропозицію руху «Талібан» щодо триденного припинення вогню з нагоди свята Ід аль-Фітр, завершення мусульманського свята Рамадан.

«Як відповідальний уряд ми робимо ще один крок вперед: я оголошую, що прискорю звільнення в’язнів-талібів», – сказав Гані у зверненні до нації з нагоди свята.

Гані також закликав талібів прискорити звільнення утримуваних співробітників афганських сил безпеки.

У лютому США й таліби підписали угоду, спрямовану на припинення найдовшої військової кампанії в американській історії. Угода визначає графік виведення американських військ із Афганістану в обмін на зобов’язання талібів гарантувати безпеку.

Угода також передбачає, що Кабул має звільнити 5000 талібів, натомість бойовики мають звільнити 1000 полонених. Таке обопільне рішення може покласти початок внутрішньоафганським переговорам.

США має в Афганістані близько 12 тисяч військовослужбовців. Вашингтон платить близько 4 мільярдів доларів на рік на утримання афганських військових.

Рух «Талібан» контролює близько половини території Афганістану і продовжують здійснювати напади й після підписання угоди.

Речник афганських спецслужб Джавід Файсал 23 травня заявив, що за час Рамадану внаслідок нападу талібів загинули щонайменше 146 цивільних, 430 були поранені.