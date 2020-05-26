Афганістан: уряд звільняє ще 900 в’язнів-талібів

Афганський уряд планує 26 травня звільнити ще 900 ув’язнених талібів на третій і останній день перемир’я, оголошеного бойовиками з нагоди закінчення священного місяця Рамадан.

За даними афганської влади, перерва в бойових діях із 24 травня переважно була дотримана.

Раніше уряд відреагував на пропозицію про припинення вогню талібами, оголосивши про плани звільнити близько 2000 військовополонених.

«Сьогодні ухвалено рішення звільнити 900 осіб», – заявив 26 травня офіційний представник Ради національної безпеки Джавід Фейсал, додавши, що точне число може коливатися залежно від юридичних процедур.

25 травня влада Афганістану звільнили 100 ув’язнених талібів.

У лютому США й таліби підписали угоду, спрямовану на припинення найдовшої військової кампанії в американській історії. Угода визначає графік виведення американських військ із Афганістану в обмін на зобов’язання талібів гарантувати безпеку.

Угода також передбачає, що Кабул має звільнити 5000 талібів, натомість бойовики мають звільнити 1000 полонених. Таке обопільне рішення може покласти початок внутрішньоафганським переговорам.

США має в Афганістані близько 12 тисяч військовослужбовців. Вашингтон платить близько 4 мільярдів доларів на рік на утримання афганських військових.

Рух «Талібан» контролює близько половини території Афганістану і продовжують здійснювати напади й після підписання угоди.

Речник афганських спецслужб Джавід Файсал 23 травня заявив, що за час Рамадану внаслідок нападу талібів загинули щонайменше 146 цивільних, 430 були поранені.