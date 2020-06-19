США скоротили до 8600 кількість військових в Афганістані за угодою з талібами

США скоротили свою присутність в Афганістані до рівнів, узгоджених в рамках лютневої угоди з талібами, заявив 18 червня голова Центрального командування Збройних сил США в регіоні, генерал Кеннет Маккензі.

«Ми домовилися про перехід в середньому на 8000 осіб протягом 135 днів. Зараз ми перебуваємо на цьому рівні», – заявив генерал Маккензі.

Лютнева угода передбачає виведення військ США і призначена для того, щоб прокласти шлях до мирних переговорів між талібами і урядом в Кабулі.

Відповідно до угоди, Сполучені Штати погодилися скоротити свої сили в Афганістані з 12 000 до 8600 до середини липня. Якщо буде реалізована решта частина угоди, всі американські та інші іноземні війська залишать Афганістан до середини 2021 року.

Маккензі сказав, що повне виведення військ США залежить від виконання талібами своїх зобов’язань.

Ключовий пункт угоди полягає в тому, що таліби повинні розірвати всі зв’язки з екстремістськими угрупованнями, такими як «Аль-Каїда» та «Ісламська держава», які можуть здійснювати напади на Сполучені Штати та їхніх союзників. Маккензі сказав, що таліби вже розривають контакти з «Ісламською державою».

ООН 1 червня заявляла, що таліби, як і раніше, підтримують тісні зв’язки з терористичною мережею «Аль-Каїда».

«Відносини між талібами, особливо між мережею Хаккані і«Аль-Каїдою» залишаються близькими, заснованими на дружбі, історії спільної боротьби, ідеологічній симпатії і змішаних шлюбах», - вказувалось у доповіді незалежних спостерігачів ООН.

У повідомленні йшлося також, що таліби «регулярно консультувалися» з «Аль-Каїдою» під час переговорів з США і «пропонували гарантії того, що вони будуть дотримуватися зв’язків, що історично між ними склалися».

Спецпосланець США в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що доповідь ООН в основному охоплює період до лютневого угоди з талібами.

Бойовики «Талібану» контролюють близько половини території Афганістану і продовжують здійснювати напади з моменту підписання угоди між США і «Талібаном».

Уряд у Кабулі заявив, що за останні тижні близько 422 афганських військовослужбовців загинули або були поранені по всій країні в результаті щонайменше 220 нападів з боку талібів.

Бойовики угруповання «Ісламська держава» також провели низку гучних нападів, в результаті яких загинули десятки людей.