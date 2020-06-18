Через вибух у релігійній школі в Афганістані загинуло щонайменше 9 учнів

У релігійній школі в провінції Тахар, на півночі Афганістану, вибухнув мінометний снаряд, в результаті якого загинули щонайменше дев’ятеро учнів, повідомили представники поліції 18 червня.

Правоохоронці кажуть, що не знають поки, яким чином снаряд потрапив у будівлю.

За попередніми даними, серед загиблих є ті, кому не виповнилося 18. Ще шестеро учнів були поранені в результаті вибуху.

Інцидент стався після двох вибухів на початку місяця у мечетях в Кабулі. 12 червня у час п’ятничних молитов чотири людини загинули в результаті вибуху в мечеті у столиці Афганістану. Тижнем раніше вибух у мечеті в так званій «зеленій зоні» міста вбив відомого імама і ще одну людину.

Бойовики-таліби кажуть, що, як і раніше, дотримуються угоди, підписаної з США в лютому, що передбачає виведення американських військ з Афганістану. Також угода покликана прокласти шлях до мирних переговорів між талібами і урядом в Кабулі.