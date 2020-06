У Трампа заперечують, що він знав про російські винагороди талібам за вбивство військових США

Білий дім заперечує, що президента США Дональда Трампа інформували про те, що російська військова розвідка (відома як ГРУ) імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані. За словами речниці Білого дому Кейлі МакЕнані, ані Трамп, ані віцепрезидент Майк Пенс не мали таких даних.

Раніше цього тижня, 26 червня, газета The New York Times повідомила про те, що американські спецслужби ще кілька місяців тому дійшли висновку: Росія обіцяла талібам премії за вбивство американців. У повідомленні The New York Times йшлося також, що дані спецслужб США базувалися частково на допитах полонених афганських бойовиків. Видання вказувало, що Трамп іще від березня 2020 року мав цю інформацію.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден відреагував на повідомлення, звинувативши Трампа у відсутності реакції. Байден заявив, що його шокує, якщо це є правдою,, що Трамп «знав про це місяцями» і робив «гірше, ніж нічого». Байден, який у 2020 році є найбільш імовірним кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, заявив, що Трамп «продовжив свою тривожну кампанію поваги і зачарування (президентом Росії) Володимиром Путіним». Байден пообіцяв, що в разі обрання на виборах 3 листопада «Путін відповість, і ми накладемо на Росію серйозні санкції».

Речник талібів 27 червня заявив, що рух «Талібан» «рішуче відкидає» звинувачення. Він наполягає, що озброєні таліби не потребують сторонніх вказівок у визначенні цілей.

Представники Ради національної безпеки, Пентагону та ЦРУ відмовились коментувати звинувачення, про які пізніше також повідомляло видання The Washington Post.

Міністерство закордонних справ Росії назвало повідомлення американських ЗМІ ілюстрацією «низьких інтелектуальних здібностей пропагандистів американської розвідки».

Після оприлюднення даних щонайменше два амеркианських конгресмени вимагають відповіді від адміністрації Трампа.

Сенатор-республіканець Ліндзі Ґрем заявив, що є «обов’язковим» те, щоб Конгрес був докладно поінформований про обставини.

Сенатор-демократ Боб Менендез заявив, що Конгрес має діяти, «якщо Трамп відмовиться визнати Путіна відповідальним за фінансування тероризму проти американських військ в Афганістані».

Нова інформація надійшла в той час, коли Сполучені Штати намагаються досягти прогресу в мирному процесі в Афганістані. У лютому з талібами була підписана угода, яка передбачає можливість виведення американських військ із Афганістану наступного року.