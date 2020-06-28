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Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес: «Они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора».

До чего Россия довела сельское хозяйство полуострова после аннексии? Почему новая украинская власть все чаще поднимает вопрос восстановления водоснабжения полуострова? И каким может быть военный сценарий захвата украинской дамбы, если Кремль на это пойдет?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили главный редактор (проекта Радио Свобода) Крым.Реалии Владимир Притула и военный эксперт, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

– Какова сейчас ситуация с водоснабжением в Крыму?

Сейчас Крым находится в том естественном состоянии, в котором находился до начала шестидесятых годов прошлого столетия

Владимир Притула: На самом деле, не всё так плохо. Сейчас Крым находится в том естественном состоянии, в котором находился до начала шестидесятых годов прошлого столетия, когда на остров пришла днепровская вода: это – степь.

Другое дело, что за последнее столетие изменилась экономическая нагрузка на регионы северного, центрального Крыма, значительно выросло население и действительно не хватает воды: в первую очередь для развития сельского хозяйства, промышленности. Страдает север Крыма, степной Крым, поскольку там всегда развивалось сельское хозяйство и экономика за счёт днепровской воды. После 2014 года, когда она по понятным причинам не смогла попадать в Крым, начались серьёзные проблемы.

С другой стороны, началось заселение Крыма россиянами, переброска военных, усиление ФСБ-структур, полиции, различных других силовых структур. Понятно, что восстанавливаются те советские воинские части, которые были закрыты в период украинской независимости. Население Севастополя, по оценочным данным, выросло в три раза.

Прекратилось выращивание риса и других культур, которые требуют большого количества воды. Животноводство сильно подорвано

Произошла переориентация сельского хозяйства: полностью прекратилось выращивание риса и других культур, которые требуют большого количества воды. Животноводство сильно подорвано. В части, которая ориентировалась на большое потребление воды, экономически различные проекты вынуждены были останавливать или ограничивать: те же самые химические заводы ощущают серьёзную нехватку воды, а также военные базы.

Населения пока больших проблем не испытывает: вода подаётся, где-то возникают определённые проблемы, но, как правило, для людей больших проблем нету.

– Военный сценарий восстановления водоснабжения в Крым реальный, с вашей точки зрения?

Власть в Кремле не отказалась от планов создать южный коридор к Молдове, к Крыму

Антон Михненко: Думаю, что да. Власть в Кремле не отказалась от планов создать южный коридор к Молдове, к Крыму, и таким образом получить сухопутный коридор для своих вооруженных сил в этот регион.

«Кавказ» – в основном, это учение Южного военного округа, но в его рамках отрабатываются вопросы переброски личного состава. Есть яркие примеры: каждый раз Псковской дивизией в огромном количестве самолётов, личного состава перебрасывается личный состав и техника именно в район Кавказа, там отрабатываются определённые задачи, потом они возвращаются обратно. Учения в 2008 году как раз закончились где-то к концу июля. В начале августа, в принципе, та группировка была готова для выполнения задач, которые были им поставлены. Мы знаем прекрасно, что произошло в августе 2008 года с Грузией.

Военное руководство Российской Федерации планомерно действует в рамках отведённых задач. Была определена задача усиления Южного военного округа, сил, которые находятся в Крыму, создание военно-морской базы – фактически «фортеці» из базы в Криму: её планомерно выполняют.

Август-сентябрь – по планам учебной боевой подготовки в Российской Федерации, по большому счёту, завершающий этап, когда практически все военные набираются своих навыков и отрабатывают задачи в рамках уже масштабных учений округа. То есть до этого они тренировали в рамках ротных, батальонных учений и выше по категориям. Сейчас они отрабатывают более масштабные задачи.

– Какими могут быть сценарии, если это действительно будет привязано к учениям «Кавказ-2020»?

Россияне будут действовать комплексно

Антон Михненко: Сценариев может быть море. На самом деле, россияне будут действовать комплексно. Для начала могут отработать определённые диверсионное группы, которые будут высажены в район всего побережья для дестабилизации ситуации. То есть это может быть и в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, может быть только на дамбу, чтоб закрепиться в этом районе. Будет движение с высадкой десанта и в Азовском море, и со стороны западной части Чёрного моря. И, безусловно, движение из самого Крыма. Поэтому говорить, что они непосредственно пойдут в одном направлении, нельзя. Они будут наступать по всем фронтам, потому мы должны готовиться комплексно: силы береговой охраны со стороны и Чёрного, и Азовского морей, в том числе на том перешейке, который нас соединяет с Крымом.

– Насколько защищён юг Украины? Есть ли возможности отражать подобные провокации, диверсионные атаки со стороны Российской Федерации?

Я б не сказал, что у нас юг защищён

Антон Михненко: Это достаточно комплексная проблема. Я б не сказал, что у нас юг защищён. Для обеспечения определённых тактических задач, безусловно, мы сможем всё это сделать, сможем что-то противоставить, но натиск всей группировки российских войск с южного направления, если она будет наступать со всех направлений, мы долго не выдержим.

Поэтому в любом случае наш асимметричный ответ должен быть комплексным. В первую очередь это политико-дипломатические вещи: мы должны также продолжат говорить мировому сообществу, что есть такая проблема. Второй момент – сотрудничество с НАТО, потому что НАТО фактически организовывает дежурство в Чёрном море, и если бы не было этого присутствия, то россияне уже давним давно сделали б свои операции на западной части Чёрного моря, то есть в районе Одесской, Николаевской областей. Присутствие НАТО сдерживает их.

Это, в любом случае, мобилизация всех ресурсов, которые у нас есть внутри страны, нормальная организация сил территориальной обороны. И только в том случае можно каким-то образом перейти к отдельным контратакам на каких-то отдельных направлениях.

Нужно понимать, что сплошной обороны, как это было в советские времена и ещё в Первую мировую войну, не будет. Сейчас будет мобильная оборона: то есть где – на одном участке сдержали, на другом – пропустили, встретили их в другом месте. Говорить, что они смогут полностью продвинуться масштабно, будет трудно.

– Там недалеко надо двигаться: до дамбы в Херсоне – и они начинают контролировать канал.

Антон Михненко: Согласен с вами. То есть, по большому счету, если у них будет тактическая задача контролировать канал и захватить это всё дело, то им, в принципе, это может удастся.

Владимир Притула: Если говорить, что российские войска захватят дамбу, откроют её, вода хлынет, и всё восстановится, то канал практически разрушен.

Дирекция канала перерыла днепровскую воду, потому что обслуживать его не было возможности

Дирекция канала перерыла днепровскую воду, потому что обслуживать его не было возможности. Кому платить за электроэнергию заслонок, которые на территории Крыма? Платила херсонская дирекция. Как проверять, как придерживаться норм безопасности, как ремонтировать, если там граница и стоят люди с автоматами? Специалистам из Херсонской области, дирекции небезопасно туда направляться. Там целый комплекс проблем, связанных с тем, что Северо-Крымский канал – это было очень мощное предприятие, целый комплекс, который обслуживался из Херсона. Поэтому, естественно, как только захвачен был Крым, прекратилась подача воды: обслуживать его было невозможно даже технологически. Хотя потом политики это использовали в своих целях с разных сторон админграницы.

Слушатель: Роман, Николаев. По международному праву, я хочу напомнить, что за население отвечает страна-оккупант. Я просто не могу понять, откуда в нашем обществе после всех событий на востоке и в Крыму такая жалость к правительству агрессора. И вопрос эксперту: есть ли в украинском Генштабе или во власти какие-то разработанные сценарии обороны? Сколько россияне смогут удерживать канал в случае захвата и как быстро Украина сможет отбросить врага снова в море?

Впервые за много лет мы отрабатываем и наступательные операции

Антон Михненко: В Генеральном штабе есть планы, они находятся под грифом «Совсекретно». Безусловно, они есть в разных направлениях: то есть и касаемо масштабного наступления со стороны оккупированных территорий Донбасса в сторону Украины, и в контексте масштабных наступлений со стороны Российской Федерации именно на восточной границе, в том числе с моря. Там даже есть несколько сценариев, каким образом будут действовать Вооруженные силы в случае, если будет проводиться наступательная операция Российской Федерации с разных направлений или одновременно со всех. Военные это отрабатывают в рамках, в том числе, учений. Впервые за много лет мы отрабатываем и наступательные операции, потому что за всю независимость мы постоянно оборонялись, не было учений, где мы отрабатывали вопросы контратак.

Сейчас Россия готовит себе почву к дальнейшим действиям. Мы знаем, что первого июля будет референдум, который, в принципе, позволит в дальнейшей Путину пребывать при власти гораздо больший срок. То есть он станет, по большому счёту, «монархом» Российской Федерации: у него появляются неограниченные возможности.

Российская власть не задумывается о людях, она решает свою стратегическую задачу



Мы видим, что учения «Кавказ-2020» фактически будут учениями, завершающими определённый цикл боевой подготовки. В том числе будет проводится оценка, насколько они оснащены, насколько персонал и военнослужащие готовы выполнять свои задачи с новым вооружением, военной техникой. Это лето в перемешку с коронавирусом – российская власть постепенно двигается в том русле, в котором хочет. Она не задумывается о людях, она решает свою стратегическую задачу. И статья Путина, говорящая о том, что нужно сделать определённый пересмотр событий, которые были до Второй мировой войны, тоже добавляет это всё.

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