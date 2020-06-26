Міноборони вбачає тиск на Україну в російських навчаннях «Кавказ-2020»

Стратегічні командно-штабні навчання «Кавказ-2020», які Росія планує провести восени, спрямовані на вдосконалення застосування нею інтегрованого угруповання військ – таку заяву оприлюднило Міністерство оборони України 26 червня.

«СКШН «Кавказ-2020» стане черговим етапом підвищення навченості російського агресора. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що це навчання буде використано російським керівництво для демонстрації воєнної могутності Україні та державам Європи. Його слід розглядати як елемент тиску на нашу країну», – йдеться в заяві міністерства.

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У відомстві прогнозують, що навчання супроводжуватиме посилення інформаційної кампанії Росії – «у тому числі з використанням українського інформаційного простору».

У Міноборони обіцяють підготувати аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Росії на основі даних розвідки щодо цього навчання.

За даними українського відомства, до участі в навчанні запросили військових з 17 країн.

Російські військові навчання «Кавказ-2020» заплановані на вересень 2020 року.