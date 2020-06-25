«Є речі, заради яких можна витерпіти все, адже є ми – українці»: в Донецьку затримали 20-річного патріота

У Донецьку затримали двадцятирічного Богдана Максименка. У квартиру, де жив Богдан, бойовики увірвалися 10 квітня, вилучили техніку і забрали хлопця. Понад два місяці родина не знала, де він і що з ним. І нещодавно вдалося з’ясувати, що тримають хлопця в СІЗО 97-ї колонії в Макіївці. Чому він залишився в окупації? І чому саме зараз за ним прийшли?

«Складно повірити в те, що Донецьк уже не буде таким, як раніше, ніколи. І лише тихий і слабкий вогник надії та мрії на повернення не гасне. І лише пісня Патріота лунає в донбаських степах, а ми чекаємо, бо є речі, заради яких можна витерпіти все, адже є ми – українці, і є наша велика Родина – вся наша Україна». Це останній допис затриманого угрупованням «ДНР» двадцятирічного Богдана Максименка. Цей пост хлопець опублікував за місяць до того, як за ним прийшли.

І лише пісня Патріота лунає в донбаських степах

Понад два місяці родина не мала гадки, де утримують Богдана. Від так званої прокуратури та інших «силових відомств» окупованої території родичам надходили лише відписки. І тільки днями рідним вдалося передати хлопцеві ліки й передачу в СІЗО, що, на їхню думку, підтверджує факт перебування Богдана саме там – у СІЗО 97-ї колонії Макіївки. Про це повідомила його хрещена мати Наталя Казьонова.

Він великий шанувальник і патріот не тільки України, але і свого міста

«Богдан народився і виріс у Донецьку, він великий шанувальник і патріот не тільки України, але і свого міста. З дитинства захоплювався футбольним клубом «Шахтар», він гарячий вболівальник. Коли вони вперше виїжджали після подій 2014 року, він відвідав матч із участю «Шахтаря», для нього це була видатна і важлива подія», – а ще хлопець прихильник гурту «Океан Ельзи», розповідає хрещена Максименка. Хлопець викладав у себе на сторінці кавери пісень гурту, які робив власноруч.

За словами хрещеної, у родини не було можливості покинути місто, тому Богдан залишився жити в Донецьку.

«На жаль, у 2014 році його родина не мала змоги виїхати на підконтрольну (Києву – ред.) територію, бо далеко не всі, хто хоче, має можливість. Але через свій характер – бо він у нас такий гарячий і впертий хлопець – він не приховував свою проукраїнську позицію. Врешті він обрав для себе формат періодичних дописів у фейсбуці та «ВКонтактє». Це призвело до того, що 10 квітня до них додому прийшли і затримали його», – розповіла вона.

Хлопцеві бойовики інкримінують «екстремістську діяльність».

Щоб звільнити Богдана Максименка, його хрещена мати Наталя вживає всіх заходів, яких вимагає закон. Уже написані заяви в поліцію і в Службу безпеки України про зникнення людини на непідконтрольній Києву території для того, щоб Богдана включили в списки на обмін. Рідні Максименка в Донецьку зробили запити і зв’язалися з Червоним Хрестом і ООН.

Попри те, що наразі у рідних немає можливості побачити Богдана, Наталя сподівається, що в камері СІЗО він зможе почути, що рідні будуть боротися за його звільнення до кінця.

Ми вже боремося за тебе

«Богдане, я дуже сподіваюсь, що ти мене почуєш. Ми з тобою, ми про тебе думаємо кожну хвилину. Ми вже боремося за тебе, і зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ми зустрілися якомога скоріше і обійнялися», – каже Наталя Казьонова.

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