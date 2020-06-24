До ЗСУ надійшли американські ракети Javelin – Міноборони

Для потреб Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin («Джавелін»), повідомила у середу пресслужба Мінстерства оборони.

У відомстві зазначили, що першу партію отримали минулого тижня – крім ракет до протитанкових ракетних комплексів, українським військовим надійшло допоміжне обладнання на суму понад 27 мільйонів доларів.

«Постачання решти товарів військового призначення, відповідно до домовленостей, передбачено у 2021-2022 роках. Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами», – повідомили у Міноборони.

17 червня Посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон передав Києву військове обладнання в рамках співпраці у сфері безпеки на понад 60 мільйонів доларів, в тому числі, рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні на початку жовтня 2019 року. Тоді йшлося про 150 ракет і 10 пускових установок для них на суму понад 39 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження танків та іншої бронетехніки, він здатен діяти і проти оборонних споруд, а також проти безпілотників, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.