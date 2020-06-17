Рації, боєприпаси і ракети Javelin: США передали для України військове обладання на 60 млн дол

Посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон передав Києву військове обладнання в рамках співпраці у сфері безпеки.

«Вчора (16 червня – ред.) Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin», – повідомило посольство у фейсбуці, прикріпивши фото з обладнанням в аеропорту.

«США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії», – додали дипломати.

Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні на початку жовтня 2019 року. Тоді йшлося про 150 ракет і 10 пускових установок для них на суму понад 39 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження танків та іншої бронетехніки, він здатен діяти і проти оборонних споруд, а також проти безпілотників, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.