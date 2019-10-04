Держдепартамент США погодив продаж нової партії Javelin Україні

Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки Державного департаменту США повідомила, що Держдепартамент погодив продаж 150 ракет для протиракетного комплексу Javelin та відповідного устаткування на суму 39.2 мільйони доларів. Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки передала необхідну сертифікацію до Конгресу США у четвер, 3 жовтня, повідомляє «Голос Америки».

За умовами угоди Україна також отримає навчальні пристрої, транспортування, устаткування, технічні дані та публікації, відповідну підготовку.

У заяві мовиться, що погодження потенційного продажу не означає, що продаж вже здійснено.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Держдепартамент США схвалив продаж Україні нової партії протитанкової зброї Javelin.

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Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.