Вашингтон схвалив продаж Україні нової партії Javelin – Bloomberg

Держдепартамент США схвалив продаж Україні нової партії протитанкової зброї Javelin на суму 39 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трьох офіційних осіб, обізнаних про це рішення.

Зазначається також, що угоду про це неофіційно підписав Конгрес США.

За інформацією Bloomberg, цей продаж не входить у заплановану військову допомогу Україні на суму у 250 мільйонів доларів.

У серпні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.