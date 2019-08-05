Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin – посол Тейлор

Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомив Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю Радіо Свобода.

Україна «хотіла б придбати більше Javelin» з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв’ю, яке повністю буде оприлюднене згодом.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», у березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.