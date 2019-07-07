США розглядають запит України щодо купівлі військового обладнання – Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Вашингтон наразі розглядає запит України щодо придбання військового обладнання.

«Я радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту. Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору», – цитує слова Тейлора американське посольство на сторінці у Twitter.

У повідомленні не вказано, що саме Україна хоче придбати із зброї у США.

На початку року в уряді повідомляли, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання у США, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.

Посольство України у США наприкінці червня повідомило, що Палата представників Конгресу США схвалила проєкти законів про фінансування Пентагону, Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 мільйонів доларів для підтримки України. Перед тим Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні цьогоріч по лінії Пентагону для посилення національної безпеки і оборони.