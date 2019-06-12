Постачання зброї США для України. Після «джавелінів» це можуть бути ракети «земля – повітря»

Mike Eckel, Christopher Miller

Вашингтон/Київ – Протягом понад п’яти років болючої війни на сході України Сполучені Штати Америки надали Києву військового обладнання на мільйони доларів: прилади нічного бачення, бронежилети, транспортні засоби, контрбатарейні радари і ще багато чого. Минулого року президент США Дональд Трамп після років внутрішніх дебатів, що почалися ще до його президентства, почав постачати Україні сучасні протитанкові ракети «Джавелін»; дехто побоювався, що це викличе протидію Москви. Нині ж американські законодавці хочуть зробити новий крок: вони підготували законопроект, що передбачає дозвіл надати Києву зенітні ракети «поверхня – повітря».

Така пропозиція міститься в поправці до законопроекту про фінансування Міністерства оборони США. Поправка передбачає усунути з тексту пункт, що забороняє продаж Україні таких ракет, а саме переносних зенітно-ракетних комплексів.

Ця поправка, яку подали двоє чільних законодавців у комітеті з закордонних справ Палати представників, демократ Еліот Енґел і республіканець Майкл МакКол, як вважають, буде схвалена без проблем. Але це не означає, що згадані озброєння будуть надані відразу. Будь-яке рішення з цього приводу має пройти багатоступеневий процес схвалення в різних відомствах, включно з Міністерством оборони США.

Крім того, такі ракети наразі нема проти чого використовувати: російські гібридні сили на Донбасі не мають власної авіації, Росія своєї теж не застосовує – якби це сталося, це далі підірвало б твердження Москви, ніби вона не причетна до своєї війни на Донбасі.

Але цей крок буде чітким сигналом для Кремля про ставлення Конгресу до війни проти України. І, як каже Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, це логічний наступний крок після рішення Вашингтона надати Збройним силам України «джавеліни».

«Не думаю, що це створить більше проблем, ніж було після прибуття (до України) «джавелінів», – сказав Радіо Свобода Пайфер, який нині є дослідником в Інституті міжнародних досліджень Фрімана – Споґлі Стенфордського університету. – Ми ж не говоримо про надання українцям винищувачів F-35 чи танків M-1».

Міністерство оборони США наразі не відповіло на запит із проханням прокоментувати можливість надати такі ракети.

Один із дипломатів США, який раніше працював над питаннями, пов’язаними з Україною, не надає великого значення пропонованій поправці про ракети. Як сказав цей дипломат Радіо Свобода на умовах анонімності, зміна просто усуне «довільне обмеження, якого не існує щодо більшості країн».

Пропонований крок – лише один серед ширших намагань Конгресу збільшити військову допомогу Україні. Ще два окремі законопроекти, що перебувають на розгляді в Палаті представників і Сенаті, пропонують дозволити надати Україні військову допомогу в сумі до 300 мільйонів доларів на рік – це більше, ніж попередніми роками.

Крім того, законопроект у Палаті представників уперше пропонує надати Україні протикорабельні ракети і озброєння берегової оборони у відповідь на інцидент у листопаді 2018 року, коли російські кораблі берегової охорони захопили три українські кораблі і 24 моряків біля Керченської протоки.

Що змінять нові ракети?

Наразі не ясно, як відреагує Росія, якщо США справді перейдуть до постачання Україні своїх ПЗРК. Також не ясно, як це може вплинути на мирні переговори, що перебувають у глухому куті, – і у Тристоронній контактній групі в Мінську, і в «нормандському форматі». Але російський прокремлівський діяч Костянтин Косачов, член верхньої палати парламенту Росії, розкритикував загальне збільшення сум військової допомоги США Україні.

«Тим самим Вашингтон робить свій внесок у продовження внутрішнього конфлікту в Україні, бо така підтримка ззовні створює небезпечну ілюзію вже в нової української влади, що рішення можна буде домогтися воєнним шляхом. Кожен воєнний мільйон Києву – це нові жертви і нові місяці і навіть роки війни проти власного населення. В якій і США несуть свою частку відповідальності», – написав Косачов у своєму фейсбуці 11 червня.

Переносні зенітно-ракетні комплекси не мають нині застосування на полі бою, бо російська військова авіація на Донбасі не використовується, зазначає Пайфер. Але обидві сторони конфлікту широко застосовують безпілотну авіацію.

Коли США погодилися надати Україні «джавеліни», Росія відреагувала гнівно. Але відтоді, як у квітні 2018 року 210 ракет і 37 пускових установок прибули до України, від російських посадовців пролунало на цю тему зовсім мало коментарів.

Україна показала «джавеліни» під час широко розрекламованих військових навчань, але її Збройні сили не застосовували ці протитанкові ракетні комплекси в боях на Донбасі.

Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер казав раніше, що «джавеліни» зберігаються в безпечному місці далеко від лінії фронту.

Українські і американські джерела, що знають про місця зберігання цих ПТРК, розповіли Радіо Свобода, що ракети і пускові установки поділені на невеликі партії і зберігаються у стратегічно важливих місцях по всій країні, можливо, в підземних бункерах, таким чином, щоб їх можна було швидко перемістити в місцевості, що межують із Росією чи з лінією фронту на сході України.

У квітні чільний американський командувач у Європі заявив комітетові у справах збройних сил Сенату: і попри те, що «джавеліни» не були передані у фронтові частини, російські гібридні сили взяли до уваги їхню наявність в Україні.

«Вони беруть це до уваги при дислокації своїх сил, у тому, де вони їх розташовують», – сказав комітетові генерал Кертіс Скапарротті.

Від 2014 року Україна отримала від США допомоги на загальну суму понад 3 мільярди доларів – і в галузі безпеки, і в інших галузях.