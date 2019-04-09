Заміна техніки чи підготовка до наступу: в ОРДЛО надходить новітня російська зброя

За свіжою інформацією спостерігачів ОБСЄ, в ОРДЛО відбувається оновлення російських новітніх систем озброєння недалеко від селища Южна Ломуватка, на тимчасово окупованої частини Донбасу. Про це повідомляє постійне представництво України при ОБСЄ у Twitter.

Заміна техніки або підготовка до масованих атакам з боку непідконтрольних Україні територій? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

– Зараз відбувається передвиборче шоу: з цими аналізами, дебатами, перформансами, а війна триває. Пане Олександре, яка ситуація між першим та другим туром президентських виборів в плані бойових дій на Донбасі?

Олександр Мусієнко: Ситуацію не можна назвати спокійною, тому що є загиблі й практично щодня отримуємо дані про обстріли та поранених. Ситуація така, що війна триває, затишшя не відбувається та поки що не прогнозується.

Ми, на жаль, за цією епопеєю з виборами не помітили щонайменше одну важливу подію – спільні навчання з НАТО у Чорному морі та заява НАТО про те, що вони збільшать свою військову присутність в акваторії Чорного моря, будуть підтримувати безпеку України та Грузії. Загроза з Чорного та Азовського морів нікуди не зникла.Азовське

Росія проводить постійні військові навчання, також і в анексованому Криму, проводить ракетні навчання. Натомість Україна теж провела стрільби ракетних комплексів «Вільха» і ми заговорили про свою ракетну програму.

Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що вони збираються виходити з договору про нерозповсюдження ракет малого й середнього радіуса дії. Україна не була підписантом цієї угоди, але ми взяли на себе добровільне зобов’язання виконувати цю угоду. А тепер Україна цим не обмежена, і президент України сказав, що ми будемо потихеньку запускати ракетну програму. Єдина проблема, що у нас нема полігону.

Зрештою є певні позитивні речі у напрямку укріплення нашого військового потенціалу.

– Можна говорити, що нарощується озброєння по той бік фронту на Донбасі – поява комплексу радіоелектронної боротьби? Чи це зміна застарілого на нове?

Олександр Мусієнко: Стосовно системи радіоелектронної боротьби, то Росія зробила великий поступ у позитивному напрямку. Зараз не тільки Україна, але й американці активно вивчають як їм протидіяти. Тому що є факти про їх застосування в Сирії, а також під час великих навчань НАТО минулого року в Норвегії, коли ледь не посадили норвезький військовий корабель на мілину. Тому що росіяни використали засоби електронної боротьби, які збивають в тому числі GPS-сигнали.

– Ми говоримо про нові постачання озброєння радіоелектронної

боротьби. А традиційна зброя – ракети, системи залпового вогню, по той бік мало що змінюється? Стоїть два корпуси так звані «ЛНР» та «ДНР».

Вони завозять нові боєприпаси, так само як нові, щоб їх випробовувати. Там є російська зброя

​Олександр Мусієнко: Воно так і є, з часом просто видозмінюється. Росіяни завозили нові системи «Град», теж випробовували там. І це не змінюється. Вони завозять нові боєприпаси, так само як нові, щоб їх випробовувати. Там є російська зброя. Ситуація у сьому незмінна, Росія з Донбасу, як ми бачимо, йти не збирається.

– Вже п’ять років війни, яка це фаза: диверсійні групи, розвідники, снайпери?

Олександр Мусієнко: ​Диверсійні групи присутні. Але зокрема Яна Червона загинула трагічно внаслідок попадання снаряду в бліндаж, обстріли тривають. Це порушення і Мінських домовленостей.

Час від часу там відбуваються певні затишшя на деяких напрямках, на деяких ділянках фронту. Але десь відбулось затишшя, більше обстріляли в іншому місці. І так воно чергується, тиші немає.

– Пане Павле, на фоні цієї гострої передвиборчої боротьби, складається враження, що більшість в Україні та в Росії забули про війну на Донбасі. Про що свідчить поява цього новітнього озброєння на Донбасі?

Якщо Москва не визнає вибори, то воєнні рішення можуть бути основними

​Павло Фельгенгауер: Треба слухати, що говорять російські офіційні представники. Вони говорять, що Москва ще не вирішила, буде вона визнавати українські вибори чи ні. І чи буде вона вважати українську владу легітимною. Якщо не буде, то мова йде про якесь воєнне розв'язання якихось питань. Тобто це не виключається. Всі кажуть, що якщо результат виборів не влаштує Москву, то вибори нелегітимні. Якщо Москва не визнає їх, то воєнні рішення можуть бути основними.

– Мається на увазі наступ? Чи активізація обстрілів?

Павло Фельгенгауер: Політично, військові заходи по розв'язанню політичного питання. А питання досить просте й зрозуміле. Від України вимагається відмовитися від Євросоюзу та НАТО, повернутися у стан, схожий до того, який був при Януковичу.

– Чи можна робити підсумки цих п’яти років?

Павло Фельгенгауер: За великим рахунком, все завершилося у лютому 2015 році, коли був наступ на Дебальцеве. Після цього лінія не рухається, тому що немає політичної волі з обох сторін, почати щось серйозне. Це не те, що там якісь страшні сили стоять. Але є певний баланс, який підтримується обома сторонами, за яким слідкує ОБСЄ.

Для Росії важлива позиція подальшої України, а не питання цього шматочка Донбасу

Але так це не може лишатися назавжди. Тоді дійсно конфлікт потрібно заморожувати. Але швидше за все, його не будуть заморожувати. Тому що для Росії важлива позиція подальшої України, а не питання цього шматочка Донбасу.

Слухач: Багато українців сподівається, що новий президент закінчить цю війну. Але наскільки я розумію, ми не закінчимо війну ні при новому, ні при старому. Як ви вважаєте, що має змінитися, щоб Путін відмовився від подальших воєнних дій?

Олександр Мусієнко: Закінчити війну, яку ти не починав, можна або шляхом перемоги, або шляхом капітуляції.

В нашому випадку більшість політиків та деякі кандидати кажуть, що вони закінчать війну через «домовляться». А домовитися означає знову нейтральний статус України, знову угоди з Російською Федерацією дискримінаційні для України, а потім друга Білорусь аж до єдиної валюти.

– А що залежить від нового чи старого президента України, щоб Путін був змушений піти на мир на Донбасі на українських умовах?

Олександр Мусієнко: Тут потрібен час. Ми ж ламаємо плани Путіна, ми сказали, що ми йдемо в НАТО, внесли це у Конституцію. Президенти будуть змінюватися, але це вже певний запобіжник.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)