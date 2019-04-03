На Донбасі знову загострення. Під Новозванівкою загинуло двоє бійців

На сході знову загострення. За минулу добу, 2 квітня, загинуло двоє українських військовослужбовців. До того загиблих на фронті не було із 30 березня, а день виборів минув відносно спокійніше, з огляду на кількість обстрілів. Хто загиблі, який населений пункт постраждав, і як коментують це по іншу сторону фронту?

Повідомлення про загострення на фронті і двох вбитих бійців Збройних сил України надійшло 2 квітня. Спершу військові і волонтери просили не оприлюднювати імена загиблих, доки не повідомлять про це їхнім родичам.

Пізніше на сторінці батальйону тероборони «Донбас» з’явилися імена: це старший солдат Яна Червона (позивний «Відьма») і молодший сержант Олександр Мілютін (позивний «Дід»).

Про загострення і загибель бійців написав і президент України Петро Порошенко.

«Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Мілютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити...» – зазначив Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці.

Військові загинули під Новозванівкою. З боку російських гібридних сил стріляли зі 120 та 82-міліметрових мінометів, щоб прикрити наступ своєї піхоти, повідомили подробиці у штабі Операції об’єднаних сил.

«Противник після полудня за підтримки мінометів калібру розпочав висування двох груп піхоти у смугу забезпечення. Молодший сержант Олександр Мілютін та старший солдат Яна Червона, які знаходилися на взводному опорному пункті, разом із товаришами відкрили вогонь по ворожій піхоті зі станкового протитанкового гранатомета та кулемета. Ворог зазнав втрат та був вимушений відступити. Водночас, з метою забезпечення відступу, противник продовжував застосування мінометів калібру 120 мм. Одна з ворожих мін обірвала життя наших героїв», – сказано в повідомленні.

У свою чергу, в угрупованні «ЛНР» ситуацію з обстрілами українських позицій прокоментували як порушення дисципліни та алкоголізм. Представник так званої «народної міліції» цього угруповання Яків Осадчий заявив, що першими обстріл здійснили українські Збройні сили. «В результаті порушення вимог безпеки горе-захисники зробили подвійне заряджання міномета, внаслідок чого стався розрив знаряддя», – сказав Осадчий.

Про власні втрати угруповання «ЛНР» не повідомляло.

Посмертно молодший сержант Олександр Мілютін та старший солдат Яна Червона будуть подані до нагород, повідомили в штабі ООС.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)