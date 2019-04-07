Загиблій на Донбасі військовій Яні Червоній присуджено орден Богдана Хмельницького

Загиблу на Донбасі військовослужбовицю та волонтерку Яну Червону посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню. Про це йдеться в указі президента від 6 квітня, опублікованому на сайті глави держави.

2 квітня у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через обстріли бойовиків на Донбасі двоє військових загинули і двоє були поранені.

Пізніше стало відомо, що загиблі – Яна Червона та Олександр Мілютін.

​На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.