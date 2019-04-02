Двоє військових загинули і двоє поранені на Донбасі – штаб ООС

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики 10 разів обстріляв позиції військ Збройних сил України, в результаті чого двоє військових загинули і двоє були поранені.

Згідно з повідомленням штабу Операції об’єднаних сил, 10 разів бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Під вогонь потрапили території біля Верхньоторецького, Авдіївки, Гнутова, Широкина, Новозванівки, Катеринівки та Попасної.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах Донецька і Ясинуватої, в угрупованні «ЛНР» про обстріли від початку доби і до 18-ї години вівторка не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.