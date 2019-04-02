До Львова прибув борт із пораненими бійцями

До Львова із Дніпра сьогодні прибув військово-транспортний літак із 12 пораненими українськими бійцями на Донбасі. Як передає кореспондент Радіо Свобода, п’ятеро – лежачих, у двох – осколкові поранення, в решти – мінно-вибухові травми, а також є військовослужбовці, які захворіли на недуги за останній місяць у зоні бойових дій. Усіх бійців доставили на лікування у військовий госпіталь.

За словами речника Міноборони у Львові Олександра Поронюка, всі необхідні медикаменти для бійців є. Однак львів’яни щодня відвідують госпіталь і приносять пораненим бійцям овочі, фрукти, речі першої необхідності, додав він.

Сьогодні лікарі оглянуть поранених і призначать лікування, запланують оперативне втручання.

У львівський військовий госпіталь привозять бійців, які першу медичну допомогу вже отримали на Донбасі чи у Дніпровському госпіталі. А у Львові продовжують лікування, проводять операції чи реабілітацію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.