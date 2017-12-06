​США передали українським бойовим бригадам 40 сучасних медичних «Гамві»

Львів – США придбали для Збройних сил України нові медичні «Гамві​». Сорок реанімаційних машин швидкої допомоги 6 грудня, у День Збройних сил України, на Яворівському полігоні передали бойовим бригадам. Ці автомобілі військовослужбовці вже перевозять у свої військові підрозділи.

Сорок нових «Гамві» обладнані спеціально для потреб української армії. У них встановлено медичне обладнання для надання фахової медичної допомоги. Тут є кисневий балон, маска, можна підключити дефібрилятор, тобто у час руху машини надати реанімаційну допомогу і одразу перевезти чотири особи.

Василь Проців – військовий лікар у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Був мобілізований, але залишився рятувати і допомагати бійцям. За два з половиною роки на машинах, подарованих волонтерами, вивіз з передової, з найбільш гарячих бойових позицій, понад 200 поранених військовослужбовців.

Такий «Гамві» – це не одне врятоване життя бійців. Знаю з досвіду: чим раніше доїдеш до пораненого, тим більше шансів у нього вижити. Така машина дозволить швидше добратись, надати допомогу

«Такий «Гамві» – це не одне врятоване життя бійців. Знаю з досвіду: чим раніше доїдеш до пораненого, тим більше шансів у нього вижити. Така машина дозволить швидше добратись, надати допомогу. Ось ми стояли в Зайцевому, там місцевість складна, нас витягували ЗІЛом, вантажівками, а цією машиною ми доїдемо. Позавчора у нас підірвався боєць на міні. Уже четвертий підривається, важке поранення. Зараз ворог навчився ставити міни ОЗМ (протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження – ред.), раніше більш «гуманні» ставили. А ці ОЗМ – або життя втрачаєш, або важке поранення. На жаль, такі розтяжки ставлять тепер, і така машина дуже потрібна, щоб швидко надати допомогу», – каже Василь Проців.

Всередині все є – кисневі маски, вся реанімація, все, щоб врятувати людину, дотягти до госпіталя

«Це проста, надійна машина, добре тримає дорогу. Всередині все є: кисневі маски, вся реанімація – все, щоб врятувати людину, дотягти до госпіталя. Ми веземо цю машину в нашу бригаду на Черкащину. Ми щойно вийшли із зони АТО», – продовжив військовослужбовець Олексій Абрамов, який служить у зоні бойових дій два роки. Відтак батальйон тепер старий УАЗ замінить новим «Гамві».

Українські бійці вміють надати медичну допомогу – Шевченко

Головне – коли бійці вміють надати першу допомогу безпосередньо на місці поранення. А далі я вже прибігаю і забираю

36-й український батальйон морської піхоти отримав дві машини швидкої допомоги марки «Гамві». Санітарний інструктор Ірина Шевченко виносить бійців із місця поранення, тобто «нульової» лінії оборони, до машини швидкої допомоги. Медик наголошує, що реанімобіль врятує не одне життя українського бійця, бо він одразу зможе отримати якісну допомогу.

«Моя робота – донести пораненого до машини швидкої допомоги, де боєць отримує допомогу і його перевозять у найближчий госпіталь, а далі в стаціонарний, де вже рятують лікарі. Головне – коли бійці вміють надати першу допомогу безпосередньо на місці поранення. А далі я вже прибігаю і забираю», – каже Ірина Шевченко.

У перші роки без елементарних знань із надання медичної допомоги бійці вмирали від того, що втрачали кров, бо не було кому накласти елементарно джгут. Зараз це все вже вміють

Сьогодні, за словами санінструктора, кожен український військовослужбовець може при кровотечі накласти джгут, зробити обезболювальний укол. А це результат навчання, яке проходять бійці, зокрема і під керівництвом натовських інструкторів. «Хлопці вже знають, як надати першу допомогу, не губляться при крові. Вони просто молодці. У перші роки без елементарних знань із надання медичної допомоги бійці вмирали від того, що втрачали кров, бо не було кому накласти елементарно джгут. Зараз це все вже вміють», – наголосила Ірина Шевченко.

Президент пообіцяв військовим кращий соцзахист

Сорок медичних «Гамві» замовили й придбали для українського війська США в рамках допомоги Україні, яка на сьогодні становить 800 мільйонів доларів. Реанімобілів такого зразка, як отримали ЗСУ, не мають ще в своїх бригадах американські військовослужбовці, про що вони зауважили на Яворівському полігоні, де проводять вишкіл.

Віддаємо честь хоробрим чоловікам і жінкам ЗСУ та офіційно передаєм сорок сучасних карет швидкої допомоги – це одна з частин допомоги, яку США надає Україні

«Віддаємо честь хоробрим чоловікам і жінкам ЗСУ та офіційно передаємо сорок сучасних карет швидкої допомоги – це одна з частин допомоги, яку США надає Україні. Найважливіше, що це допомагає закласти фундамент довготермінової готовності ЗСУ і водночас дає можливість вдосконалювати підготовку військ до того, щоб відповідати загрозам на сході України з гідністю», – зазначила посол США в Україні Марі Йованович.

Участь в урочистостях на Яворівському полігоні взяв і президент України Петро Порошенко. У виступі він говорив про те, що сьогодні пріоритетом для держави є забезпечення української армії, відтак і українського солдата та офіцера. На наступний рік у проекті бюджету на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що на 25% більше, аніж цього року.

П’яту частину бюджету буде використано на озброєння, військову техніку, а це на 34% більше, аніж цього року

«П’яту частину бюджету буде використано на озброєння, військову техніку, а це на 34% більше, аніж цього року. У стислі терміни ми створили нові бойові бригади, організували надійну систему забезпечення військ, розпочали будівництво і реконструкцію військових об’єктів. Покращили соціальний захист військовослужбовців», – наголосив глава держави у промові до військовослужбовців.

Американські реанімобілі є важливими для військових підрозділів, як і озброєння та військова техніка, але, наголошують самі ж бійці, передусім головними для армії є мотивовані люди, які служать із патріотичних міркувань і при цьому соціальний захист військовослужбовця має бути якнайкращим.