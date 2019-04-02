Троє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 квітня, троє українських військових були поранені внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому п'ять разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зранку 2 квітня обстріли продовжилися, втрат серед українських військових немає, додали в штабі.

Підтримувані Росією бойовики традіційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.