Двоє українських військових загинули протягом минулої доби на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив про загибель 6 квітня двох українських військових у зоні конфлікту.

Загалом, станом на сьому ранку 7 квітня штабом було зафіксовано 14 обстрілів українських позицій: поблизу Павлополя, Авдіївки, Широкиного, Опитного, Старогнатівки, Красногорівки та Чермалика на Донеччині, а також Зайцевого, Золотого-4 та хутора Вільний на Луганщині.

Ввечері українська волонтерка Олена Розвадовська написала, що потрапила під обстріл у селі Золоте-4.

Угруповання «ЛНР» станом на ранок заявило про 10 обстрілів своїх позицій, натомість угруповання «ДНР» загального зведення ще не публікувало, заявивши окремими повідомленнями про обстріли підконтрольних їм сіл на околицях Донецька, внаслідок яких, за їхніми словами, постраждали цивільні.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».