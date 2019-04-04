Війна України з Росією триває не тільки на полі бою (огляд преси)

Російська агресія створила нову парадигму безпеки. Договори почали тріщати. Кожна держава робить ставку на власні сили, або регіональні групи. Стратегія НАТО – це план, як США зможуть захистити Європу. Місце України в цьому процесі – на першій лінії зіткнення з військовою загрозою, наголошує в тижневику «Країна» військовий експерт Сергій Згурець. Він каже, що за період бойових дій збільшили кількість особового складу, значно покращили технічне оснащення. На 95 відсотків укомплектували армію технікою. Українці впоралися із залізом, але створили тріщини в особовому складі. Однак Кремль не наважиться йти в наступ, бо боїться неминучих втрат. Це – один зі стримувальних факторів для Москви. Кремль зацікавлений у розхитуванні ситуації в Україні через політичну складову. Для них це – найефективніший важіль. Думають, що зможуть змінити систему влади в Україні гібридно-політичним шляхом. Війна триває не тільки на полі бою, а й у головах. Коли українці починають сумніватися у правильності своїх дій, поступово наближаються до поразки. У цьому сенсі сила російської пропаганди та слабкість української можуть зменшити підвалини спротиву.

Усе лівацьке, що маємо зараз в Україні, – наслідок впливу Радянського Союзу та говорить про антиукраїнське, переконує в тижневику «Країна» журналіст Роман Чайка. Він стверджує, що «ліва» мода, яку намагаються нав’язати українцям, не має жодної філософії. Можна бути ліваком і в Голлівуді, глузуючи з Дональда Трампа. Але лівацтво в Україні має ленінсько-сталінський розлив. Це має стосунок винятково до досвіду, який людина здобуває комплексно. Багато носіїв «лівизни» – це люди, народжені після розпаду СРСР. Але часом і 20-літні мають більш радянське мислення, ніж суспільство, народжене в СРСР, зазначає журналіст. Він наголошує, що Москві потрібно показати іншу, проросійську Україну. Не європейську, не майданну. Вони радо ставлять представників української естради у прайм-тайм. Використовують і такий метод пропаганди.

Про наслідки масових арештів у Криму і те, як допомогти новим політв’язням, аналізує газета «День». Російський журналіст Антон Наумлюк, який кілька років висвітлює політичні процеси в Криму, розмірковує в газеті щодо причин облави, яку називають найбільшою за час анексії півострова. Він вважає, що є раціональні завдання, які вирішуються цією справою. Наприкінці минулого року змінився керівник управління ФСБ (у Криму), і новій людині потрібна велика гучна терористична справа, – зазначає журналіст. Інший важливий момент – усі арештовані є учасниками громадського об’єднання «Кримська солідарність», яке поширює інформацію про злочини російських силовиків і допомагає родинам політв’язнів. За словами Наумлюка, «Кримська солідарність» дійшла до такого рівня розвитку – інформаційного, організаційного, логістичного – що стала становити загрозу поширенню російського впливу в Криму. Експерти «Дня» вважають, що нині завдання України – робити так, щоб в інформаційному потоці тема Криму була на першому плані. А завдання ЗМІ – правдиво відображати те, що відбувається в Криму, і незалежно від того, як закінчиться виборча кампанія, позиція України в цьому питанні не повинна змінитися. Розміняти Крим на Донбас не можна в жодному разі, їх слід розглядати і вирішувати ці питання разом. Про те, чим ще можна допомогти політв'язням, йдеться в матеріалі «Час «Кримської солідарності».