Україна і НАТО проводять спільні навчання в Чорному морі

У п’ятницю в Чорному морі стартували спільні навчання України і країн НАТО «Морський щит 19». Як повідомляє прес-служба місії України при НАТО, навчання триватимуть до 13 квітня.

«14 румунських військових кораблів і 6 військових кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини за участю 2200 військовослужбовців будуть виконувати спільні бойові завдання в Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні.

Навчання «Морський щит» – це щорічні маневри, в яких беруть участь союзники НАТО і країни-партнери.

Напередодні країни НАТО домовилися розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі і збільшити кількість навчань з Україною.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Дії Росії засудили США і країни Заходу.