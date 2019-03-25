Столтенберґ: Грузія приєднається до НАТО, попри протести Росії

Грузія зрештою приєднається до НАТО, попри протести Росії, заявив під час візиту до Тбілісі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

Під час візиту до Тбілісі 25 березня Столтенберґ провів зустрічі з представниками влади Грузії і відвідав спільні військові навчання.

Як заявив генсекретар, 29 членів НАТО «чітко заявили, що Грузія стане членом НАТО».

«Ми продовжимо співпрацювати, щоб підготувати членство Грузії», – сказав Столтенберґ, наголосивши, що жодна країна не має права впливати на політику відчинених дверей НАТО.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що «членство в НАТО – це вибір грузинського народу».

На саміті 2008 року в Бухаресті члени НАТО погодилися, що Грузія врешті-решт стане членом альянсу. Точна дата встановлена не була, хоча перспективи членства для Грузії підтверджували на кожному наступному саміті відтоді.

Проти намірів Грузії й України приєднатися до НАТО рішуче протестують у Росії.