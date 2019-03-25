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25 Березень 2019, Київ 16:36
Новини | Міжнародні

Столтенберґ: Грузія приєднається до НАТО, попри протести Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (справа) і прем'єр Грузії Мамука Бахтадзе під час спільних військових навчань НАТО і Грузії поблизу Тбілісі, 25 березня 2019 року

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Грузія зрештою приєднається до НАТО, попри протести Росії, заявив під час візиту до Тбілісі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

Під час візиту до Тбілісі 25 березня Столтенберґ провів зустрічі з представниками влади Грузії і відвідав спільні військові навчання.

Як заявив генсекретар, 29 членів НАТО «чітко заявили, що Грузія стане членом НАТО».

«Ми продовжимо співпрацювати, щоб підготувати членство Грузії», – сказав Столтенберґ, наголосивши, що жодна країна не має права впливати на політику відчинених дверей НАТО.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що «членство в НАТО – це вибір грузинського народу».

Грузія заслуговує бути в НАТО – Марґвелашвілі (відео)
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Грузія заслуговує бути в НАТО – Марґвелашвілі (відео)

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На саміті 2008 року в Бухаресті члени НАТО погодилися, що Грузія врешті-решт стане членом альянсу. Точна дата встановлена не була, хоча перспективи членства для Грузії підтверджували на кожному наступному саміті відтоді.

Проти намірів Грузії й України приєднатися до НАТО рішуче протестують у Росії.

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