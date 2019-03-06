«Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити» – Столтенберґ про агресію Росії

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 6 березня відбулася зустріч представників комісії Україна-НАТО з обговорення поточної ситуації в анексованому Криму, у п’яту річницю анексії Росії, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

«Крим – це Україна. Через п’ять років союзники по НАТО не визнали і не визнають незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично та практично. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за своє бажання вирішити своє майбутнє без втручання ззовні», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Згідно з повідомленням, у НАТО висловили стурбованість щодо порушень прав людини в анексованому Криму, зокрема щодо кримських татар та інших етнічних, політичних і релігійних груп.

Повідомляється, що у зустрічі від України взяли участь політичний директор МЗС Олексій Макеєв та керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«НАТО продовжує закликати Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила в листопаді в районі Керченської протоки», – повідомили в альянсі.

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.