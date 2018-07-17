Путін: Україна і Грузія в НАТО є загрозою для Росії

Можливий вступ у НАТО України і Грузії «є прямою загрозою національній безпеці» Росії, заявив російський президент Володимир Путін. Він сказав про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

У бесіді з журналістом Крісом Уоллесом російський президент також назвав анексію Криму проявом «демократії». Він пояснив це тим, що Кремль в 2014 році провів на півострові «референдум» про його статус.

Крім цього, Путін укотре відкинув заяви про спроби Москви втрутитися у вибори в США в 2016 році і сказав, що у Москви «немає ніякого компромату» на Трампа.

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На питання про те, чому гинуть багато політичних противники Путіна, російський лідер відповів, що в США «багато своїх проблем». При цьому він визнав «кримінальні прояви» в Росії, пояснивши їх тим, що країна «перебуває ще значною мірою у стані свого державного становлення».

16 липня президенти Росії і США провели зустріч у Гельсінкі. За підсумками переговорів Путін і Трамп виступили на прес-конференції. Зокрема Путін заявив, що він хотів перемоги Трампа на виборах президента США.

Дональд Трамп, у свою чергу, розкритикував американську розвідку і заявив, що довіряє словам Путіна про те, що Росія не втручалася у вибори у Сполучених Штатах. Після цього багато американських політиків виступили з критикою на адресу президента США.

В оприлюдненій 11 липня підсумковій декларації саміту НАТО, який нині триває у Брюсселі, Північноатлантичний альянс наголосив, що рішення Бухарестського саміту щодо того, що одного дня Україна стане членом НАТО, залишаються чинними.