Трамп після зустрічі з Путіним: Росія і США повинні поладнати

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Росія і США повинні поладнати.

«Як я вже сьогодні говорив і багато разів раніше: «Я довіряю моїй розвідці». Однак я також визнаю, що для того, щоб побудувати яскраве майбутнє, ми не можемо виключно зосереджуватися на минулому – як дві найбільші ядерні держави світу, ми повинні поладнати», – написав він у своєму twitter.

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. Перед цією зустріччю Дональд Трамп заявив, що відносини Сполучених Штатів і Росії «ніколи не були гіршими», ніж зараз.