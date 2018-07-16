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16 Липень 2018, Київ 11:19
Новини | Міжнародні

Трамп перед зустріччю з Путіним: відносини з Росією «ніколи не були гіршими»

Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до Гельсінкі 15 липня

Президент США Дональд Трамп заявляє, що відносини Сполучених Штатів і Росії «ніколи не були гіршими», ніж зараз. Про це Трамп написав у Twitter перед планованою на 16 липня зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатьом рокам дурості США і зараз – через влаштоване полювання на відьом», – написав президент США, маючи на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в американські вибори 2016 року.

Суперники чи вороги? Відеоанонс зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна
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Суперники чи вороги? Відеоанонс зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна

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Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі, столиці Фінляндії. Зокрема, заплановані їхні переговори у форматі віч-на-віч, а також у розширеному колі. За підсумками переговорів очікується спільна заява президентів.

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Хоча двоє лідерів зустрічалися раніше, це їхній перший повноцінний двосторонній саміт після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року.

Раніше Трамп заявляв, що не має завищених очікувань від цієї зустрічі. Водночас він ділився планами обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.

Трамп приземлився у Гельсінкі, щоби зустрітися з Путіним – відео
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Трамп приземлився у Гельсінкі, щоби зустрітися з Путіним – відео

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Зустріч відбуватиметься в час найбільшого напруження американо-російських відносин після закінчення Холодної війни. Відносини США і Росії затьмарені, зокрема, такими питаннями, як анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжностями з приводу громадянської війни в Сирії і підходами до обмеження ядерної програми Ірану.

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