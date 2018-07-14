12 друзів Путіна. США офіційно звинуватили офіцерів ГРУ Росії

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Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило 12 співробітників Головного розвідувального управління Росії у втручанні в американські вибори. Саме ці люди організовували зламування серверів Національного демократичного комітету, Комітету з виборів до Конгресу Демократичної партії США, виборчого штабу Гілларі Клінтон. Саме вони оприлюднювали інформацію, надану хакерами. Російські розвідники читали пошту співробітників цих установ, оприлюднювали цю інформацію, намагаючись видати себе за «американських хакерів».

До речі, саме про американських хакерів у червні 2017 року говорив президент Росії Володимир Путін у своєму інтерв’ю американському каналу NBC. За його словами, це американські хакери «професійно перевели стрілки на Росію».

Так от, висновки американського Міністерства юстиції свідчать, що це не хакери, а Путін тоді намагався ввести журналістів в оману. Американці взагалі не брали участі в російській спецоперації – принаймні, свідомо. Прізвища «американців» – від Антонова до Потьомкіна – також відомі слідству і всі 12 офіцерів ГРУ визнані звинуваченими.

Нові сенсації є просто неминучими

Цікаво, що спецоперація із втручання в американські вибори не була пов’язана із діяльністю якоїсь «приватної компанії», військової чи розвідувальної. Адже Кремль останнім часом використовує такі декорації для своїх гібридних війн. Однак у випадку із американськими виборами все було занадто серйозно. Люди, які були учасниками цієї операції, мали користуватися можливостями державного механізму – і, напевне, саме тому ГРУ не стало видавати себе за якусь чергову «лабораторію» з боротьби з вірусами. Так що тепер можна говорити, що втручання в американські вибори відбувалося на державному рівні. І про це не могли не знати вищі керівники Росії та її спецслужб.

У Кремлі, звичайно, охарактеризують цю інформацію як провокацію напередодні зустрічі американського та російського президентів. Однак сам Дональд Трамп не може не звернути уваги на факт оприлюднення настільки промовистих доказів російської причетності. І це вплине на саму атмосферу його діалогу із Володимиром Путіним. Тим більше, що і американський, і російський президенти будуть усвідомлювати – розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера буде продовжуватися. Нові сенсації є просто неминучими.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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