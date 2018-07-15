Кремль підтвердив розмову Путіна з Макроном напередодні зустрічі з Трампом

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном у Кремлі, повідомив у неділю сайт російського президента.

«Поступово відновлюються звичні механізми співпраці. Це дає підстави вважати, що ми подолаємо всі труднощі, з якими стикалися раніше», – цитує слова Путіна його канцелярія.

У повідомленні, як виглядає, є стенограма частини розмови, що відбулася між президентами двох країн. Інших деталей бесіди сайт Кремля не вказує.

Водночас у Єлисейському палаці інформації про деталі зустрічі також немає.

Бесіда Путіна і Макрона відбулася перед фінальним матчем чемпіонату світу з футболу, що проходив у Росії, де збірна Франції вдруге в історії стала переможцем мундіалю, здолавши команду Хорватії з рахунком 4:2.

Раніше агенція Reuters повідомила, що Емманюель Макрон перед зустріччю не був готовий запросити Володимира Путіна на саміт «Групи семи», який 2019 року прийматиме Біаррітц, на півдні Франції. Про те, що Росію необхідно повернути за стіл переговорів G7 говорив президент США Дональд Трамп. Макрон заявив тоді, що був би радий запросити Путіна на саміт, але це залежатиме від того, чи буде Росія сприяти врегулюванню конфлікту в Україні. Завтра Дональд Трамп і Володимир Путін матимуть зустріч у столиці Фінляндії Гельсінкі.