Макрон на футболі поговорить із Путіним про Україну

Президент Франції Емманюель Макрон 15 липня в Москві має намір поговорити з російським президентом Володимиром Путіним про Україну, а також про Іран та Сирію. Про це повідомило агентству Reuters джерело в оточенні президента Франції.

Єлисейський палац раніше офіційно підтвердив, що Макрон прилетить на фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції зустрінеться з командою Хорватії, і перед грою проведе переговори з Путіним.

Джерело Reuters також стверджує, що Макрон поки не готовий запросити Путіна на саміт «Групи семи», який 2019 року прийматиме Біаррітц на півдні Франції. Про те, що Росію необхідно повернути за стіл переговорів «сімки», говорив президент США Дональд Трамп. Макрон заявив тоді, що був би радий запросити Путіна на саміт, але це залежатиме від того, чи буде Росія сприяти врегулюванню конфлікту в Україні.

У Кремлі, кажучи про майбутню зустріч Макрона і Путіна, заявили про те, що президенти обговорять також майбутні переговори Путіна і Трампа в Гельсінкі.