Чемпіоном світу з футболу стала Франція

На стадіоні «Лужники» у російській столиці Москві ввечері 15 липня визначився чемпіон світу з футболу – у фінальному матчі мундіалю між збірними Хорватії та Франції перемогу здобули французи з рахунком 4:2.

На 18-й хвилині гри рахунок відкрив хорватський футболіст Маріо Манджукич, щоправда – автоголом. Втім, уже на 28-й хвилині завдяки удару Івана Перишича хорвати зрівняли рахунок. Рівно через 10 хвилин у ворота суперника вдарили французи – відзначився Антуан Грізманн. На перерву футболісти пішли з цифрами 2:1 на табло на користь збірної Франції.

Другий тайм відзначив голом на 59-й хвилині француз Поль Поґба. Володіння м’ячем його командою принесло і четвертий гол у ворота хорватської збірної завдяки Кіліану Мбаппе. Втім, за лічені хвилини хорвати відреагували ударом у відповідь – Маріо Манджукич «реабілітувався» за автогол, втім, випередити французів до кінця гри його команді вже не вдалося.

Франція виграла свій перший титул чемпіона світу в 1998 році, а Хорватія ніколи раніше не грала в фіналі Кубка світу.

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Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль проходив на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Наступний чемпіонат світу з футболу має відбутися у Катарі в 2022 році.