У Гельсінкі очікується зустріч Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін за кілька годин проведуть першу особисту зустріч і перший двосторонній саміт лідерів двох країн з квітня 2010 року.

Трамп і Путін проведуть одноденний саміт у Президентському палаці столиці Фінляндії, Гельсінкі, 16 липня. Також відбудуться переговори між держсекретарем США Майком Помпео і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Дональд Трамп прибув до Фінляндії пізно ввечері 15 липня, десятки поліцейських очепили частину столиці вздовж маршруту його кортежу. Трамп привітав кілька десятків прихильників, які вітали прибуття американського президента.

Зустріч відбувається в час найбільшого напруження американо-російських відносин, ніж будь-коли після закінчення «холодної війни», затьмарені такими питаннями, як анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна та політична підтримка Москвою сепаратистів на сході України, втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, глибокими розбіжностями з приводу громадянської війни в Сирії та підходами до обмеження ядерної програми Ірану.

Крім того, Трамп підписав спільну заяву лідерів країн-членів НАТО від 12 липня в якій йдеться, що російська політика «знизила стабільність і безпеку» та звинувачує Москву у «виклику євроатлантичній безпеці та стабільності внаслідок гібридних дій, включаючи спробу втручання в виборчі процеси ..., широкомасштабні дезінформаційні кампанії та зловмисну кіберактивність».

Обидві сторони озвучують обережні очікування від зустрічі у Гельсінкі. Перед від’їздом Дональд Трамп сказав у інтерв’ю телекомпанії CBS, що небагато очікує від зустрічі з Путіним.

Аналогічно прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у Москві спробував уникнути відповіді на запитання про можливу спільну заяву після зустрічі, додавши, що «спільне комюніке не є обов’язковим атрибутом таких зустрічей».

Пєсков підтвердив, що обидва президенти після спільної зустрічі проведуть спільну прес-конференцію.

Згідно з оголошенням про саміт, оприлюдненим Білим домом 28 червня, «обидва лідери обговорять відносини між Сполученими Штатами та Росією та ряд питань національної безпеки".

У той же день, в заяві Кремля, говориться, що "обидва президенти обговорять відносини між США та Росією і їх подальший розвиток, а також поточні міжнародні питання".

Трамп викликав занепокоєння серед американських союзників 29 червня, коли його запитали, чи може він розглянути питання про визнання анексії Росією Криму під час Гельсінських переговорів.

«Ми будемо бачити, я поговорю з ним (Путіним – ред.) про все», – сказав Трамп.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс 3 липня пояснила, що «США не визнають спробу Росії анексувати Крим» і що «санкції проти Росії залишаються, поки Росія не поверне півострів Україні».

Путін неодноразово заявляв, що Росія не буде обговорювати Крим на жодному міжнародному форумі.

Напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі президент України Петро Порошенко висловив переконаність, що Дональд Трамп дотримуватиметься в питанні Криму позиції про невизнання незаконної анексії українського півострова.