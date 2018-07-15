Трамп заявив, що небагато очікує від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає завищених очікувань від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок у столиці Фінляндії Гельсінкі.

«Я їду туди з невеликими очікуваннями», – сказав Трамп у поширеному в неділю телеканалу CBS інтерв’ю.

За словами президента США, «нічого поганого» від зустрічі не буде, а, можливо, «буде трохи хорошого», додав він.

«Я думаю, що зустрітися – добре, я вірю у зустрічі», – сказав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що порушить на зустрічі питання про 12 російських шпигунів, звинувачених у втручанні в президентські вибори у США 2016 року. Трамп додав, що не думав, чи просити Путіна видати їх США. Кремль заперечує, що втручався у вибори в США.

Саміт Росія-США запланований на 16 липня. Напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі президент України Петро Порошенко висловив переконаність, що Дональд Трамп дотримуватиметься в питанні Криму позиції про невизнання незаконної анексії українського півострова.