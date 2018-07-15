Трамп прибув до Фінляндії напередодні саміту з Путіним

Президент США Дональд Трамп у неділю ввечері прибув до Фінляндії для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбудеться завтра.

Літак американського президента прилетів до Гельсінкі з Шотландії, де Трамп провів два дні на території свого гольф-клубу Trump Turnberry.

Перед від’їздом Дональд Трамп сказав у інтерв’ю телекомпанії CBS, що небагато очікує від зустрічі з Путіним.

Саміт Росія-США запланований на 16 липня. Напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі президент України Петро Порошенко висловив переконаність, що Дональд Трамп дотримуватиметься в питанні Криму позиції про невизнання незаконної анексії українського півострова.