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16 Липень 2018, Київ 08:00
Новини | Міжнародні

Перший саміт Трампа і Путіна відбудеться сьогодні

Раніше президент США Дональд Трамп (праворуч) та президент Росії Володимир Путін зустрічалися лише в рамках міжнародних самітів. На фото: політики під час зустрічі на полях саміту G20 у Гамбурзі, липень 2017 року

Сьогодні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Голови держав зустрінуться в столиці Фінляндії Гельсінкі.

Трамп вже у Гельсінкі – він прибув туди в неділю ввечері.

Це перший повноцінний саміт політиків після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року. До цього він зустрічався із Путіним лише в рамках зустрічей із головами інших країн, зокрема на саміті G20 у німецькому Гамбурзі в липні 2017-го.

Про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа говорили з кінця червня. Згодом з’явилася офіційна інформація, що вона відбудеться в Гельсінкі 16 липня.

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Раніше Трамп заявляв, що не має завищених очікувань від цієї зустрічі. Водночас він ділився планами обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.

Зі свого боку, президент України Петро Порошенко висловив переконаність, що Дональд Трамп дотримуватиметься в питанні Криму позиції про невизнання незаконної анексії українського півострова.

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