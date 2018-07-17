Політики з обох провідних партій США критикують Трампа за зустріч із Путіним

Американські політики з Республіканської та Демократичної партій обурені виступом президента Дональда Трампа, який після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі не підтримав висновки американської розвідки про російське втручання у вибори.

Сенатор-республіканець, член комітету з питань збройних сил Ліндзі Ґрем, який зазвичай підтримує Трампа, заявив, що виступ президента демонструє «слабкість» США.

«Президент Трамп втратив можливість рішуче притягнути Росію до відповідальності за втручання у вибори 2016 року і виступити зі строгим попередженням з приводу майбутніх виборів. Ця відповідь президента Трампа... створить більше проблем», – написав Ґрем у мережі Twitter.

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Один із провідних республіканців у Палаті представників Пол Райан сказав: «Немає жодних сумнівів, що Росія втручалася в наші вибори і продовжує спроби похитнути демократію тут і по всьому світу. Немає ніякої моральної еквівалентності між США і Росією, яка, як і раніше, вороже налаштована до наших основних цінностей та ідеалів».

Джеймс Клеппер, який обіймав посаду директора національної розвідки в адміністрації Барака Обами, сказав в інтерв’ю CNN: «Президент Сполучених Штатів по суті капітулював і, судячи з усього, злякався перед Володимиром Путіним. Це було вражаюче і дуже неприємно».

Чинний керівник національної розвідки Ден Коутс у своїй заяві написав: «Ми дали дуже чітку оцінку з приводу російського втручання у вибори 2016 року і наполегливих спроб Росії похитнути нашу демократію, які тривають».

Сенатор-демократ, член комітету з розвідки Марк Ворнер заявив: «Це справжня ганьба, що президент став на бік Путіна, а не власної розвідки, і поклав на США вину за російську атаку на нашу демократію».

Сенатор-демократ Елізабет Воррен сказала, що Трамп на міжнародному рівні «ганьбить Америку, підриває віру в наші інститути, послаблює наші альянси».

Сенатор від штату Вірджинія Тім Кейн, який балотувався в парі з Хілларі Клінтон на виборах 2016 року, назвав виступ Трампа "сумним і ганебним моментом" для країни.

На підсумковій прес-конференції в Гельсінкі президент США відзначив, що Путін «рішуче і наполегливо це (імовірне російське втручання у вибори 2016 року – ред.) заперечував». Трамп назвав розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера з цього приводу катастрофою для своєї країни.

Трамп також заявив, що не можна зосереджуватися на минулому – Росія і США повинні поладнати.

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. У ході прес-конференції Трамп жодного разу не згадав про Україну, хоча перед зустріччю повідомлялося, що сторони, серед іншого, обговорюватимуть і Україну.