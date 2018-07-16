Сенатор МакКейн розкритикував прес-конференцію Трампа в Гельсінкі

Сенатор-республіканець Джон МакКейн розкритикував понеділкову прес-конференцію в Гельсінкі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна.

Сенатор-республіканець назвав цю прес-конференцію «одним із найганебніших виступів американського президента», а саміт у Гельсінкі «трагічною помилкою».

МакКейн додав, що Трамп, «схоже, вирішив реалізувати свої ілюзії щодо теплих відносин з режимом Путіна, не зважаючи на справжню природу його правління, жорстоке нехтування суверенітетом своїх сусідів, співучасть у вбивстві сирійського народу, порушення міжнародних договорів та напад на демократичні інститути в усьому світі».

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не можна зосереджуватися на минулому – Росія і США повинні поладнати.

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. У ході прес-конференції Трамп жодного разу не згадав про Україну, хоча перед зустріччю повідомлялося, що сторони, серед іншого, обговорюватимуть і Україну.