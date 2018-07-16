Путін і Трамп обговорили, як хочуть допомагати сирійським біженцям 

Президенти Росії та США обговорили питання співпраці щодо гуманітарних питань конфлікту у Сирії. Про це вони заявили на прес-конференції після саміту у Гельсінкі, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами російського лідера Володимира Путіна, йдеться про транспортні літаки для гуманітарних вантажів.

«Що важливо: зараз величезна кількість біженців сконцентрована зараз у прикордонних із Сирією державах – Туреччині, Лівані, Йорданії. Якщо ми допоможемо людям повернутися до рідних домівок («рідних вогнищ», якщо перекласти дослівно «к родным очагам» – ред.), то міграційний тиск на Європу знизиться у багато разів», – заявив Путін.

Президент США також перед цим висловив намір «допомогти людям» у Сирії, аби ті отримали прихисток і гуманітарну допомогу. Окрім того, він зазначив, що налаштований на співпрацю і у військовій сфері, але додав, що жодних домовленостей сьогодні досягнуто не було.

Зустріч Трампа і Путіна віч-на-віч почалася з майже годинним запізненням. Згідно з попереднім графіком, переговори тет-а-тет триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій.

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Це перший повноцінний саміт політиків після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року. До цього він зустрічався із Путіним лише в рамках зустрічей із головами інших країн, зокрема на саміті G20 у німецькому Гамбурзі в липні 2017-го.

Раніше Трамп заявляв, що не має завищених очікувань від цієї зустрічі. Водночас він ділився планами обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.