Дональд Трамп назвав Росію, ЄС та Китай противниками США

Президент США Дональд Трамп назвав Росію, Китай і ЄС «противниками» Сполучених Штатів. При цьому він особливо виділив давніх європейських союзників США, які, на думку Трампа, експлуатують США в торговельних угодах.

«Думаю, у нас багато противників», – заявив президент в інтерв’ю CBS News, яке було передано в ефір у неділю і записано напередодні на полі для гольфу в шотландському Тернберрі, яким володіє Дональд Трамп.

«Думаю, ЄС – це противник, з огляду на те, що вони роблять з нами в сфері торгівлі, – сказав він. – Ви б ніколи не подумали таке про ЄС, але вони наш противник. Росія – противник у певних питаннях. Китай – економічний противник, безумовно, противник. Але це не означає, що вони погані. Це нічого не значить. Це означає, що вони конкуренти».

«Я поважаю лідерів цих країн», – сказав Трамп, маючи на увазі Європейський союз. «Але в сфері торгівлі вони дійсно нас використовують, і багато хто з цих країн – члени НАТО, і вони не платять по своїх рахунках», – додав він, маючи на увазі зобов’язання, взяте кожною з 29 країн альянсу, підвищити витрати на оборону до 2 відсотків від свого ВВП.

Трамп знову скритикував Німеччину за її угоду з Росією про будівництво газопроводу через Балтійське море для доставки природного газу з Росії до Німеччини.

«Німеччина уклала угоду про газопровід з Росією, – сказав Трамп. – Вони збираються платити Росії мільярди і мільярди доларів на рік за енергію, а я кажу, що це недобре, це несправедливо. Виходить, що ви повинні боротися за кого-то, а потім цей хтось віддає мільярди доларів тому, проти кого ви його захищаєте. Мені це здається безглуздим, і я вирішив про це сказати. Ось що я скажу. Викликає велике обурення той факт, що Німеччина платить Росії мільярди доларів. Велике обурення. Я також думаю, що це дуже погано для Німеччини. Це що ж, вони викидають білий прапор?»

Голова Європейської ради Дональд Туск засудив атаку Трампа на європейські країни. «Америка і ЄС – це найкращі друзі», – сказав він. «Той, хто називає нас противниками, поширює «фейкові новини», – додав він.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв’ю телеканалові ABC «Цього тижня» сказав, що Сполучені Штати не розраховують від цієї зустрічі «результатів», а сама зустріч буде «неструктурованою».

Посол США В Росії Джон Гантсман в інтерв’ю програмі телеканалу NBC «Зустріч з пресою» назвав майбутню зустріч президентів у Гельсінкі спробою послабити напруження та зменшити небезпеку, які нині існують у відносинах між країнами.