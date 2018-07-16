ЄС закликає США, Росію та Китай уникати торгових воєн

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Сполучені Штати, Росію та Китай уникнути початку небезпечних торговельних воєн, які могли б загрожувати світовому порядку та миру.

Туск заявив, що «ще є час запобігти конфліктам та хаосу», і що всі сторони мають «спільний обов’язок» працювати разом і уникати конфронтації.

Туск висловив зауваження щодо президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, зазначивши, що вони будуть зустрічатися 16 липня у Гельсінкі.

«Ми всі усвідомлюємо той факт, що архітектура світу змінюється на наших очах, і наша загальна відповідальність, щоб вона змінювалася на краще», – сказав він.

«Це загальний обов’язок Європи та Китаю, а також Америки та Росії, а не знищити (глобальний торговий порядок), а поліпшити його та не починати торгові війни, які так часто перетворювалися в жорстокі конфлікти в нашій історії», – додав він Туск, перебуваючи у Пекіні на саміті лідерів ЄС та Китаю.

Він визнав, що світ потребує торгової реформи, але він повинен уникати конфронтації.

«Ось чому я закликаю наших китайських колег, а також президентів Трампа і Путіна, спільно розпочати цей процес із ретельної реформи (Світової організації торгівлі). Сьогодні перед нами постає дилема – грати в жорстку гру, таку як тарифні війни чи конфлікти в таких країнах, як Україна та Сирія, або шукати спільні рішення на основі чесних правил», – сказав Туск.

Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер перебували в Пекіні на 20-му щорічному саміті з китайськими лідерами.

Лідери ЄС та Китаю прагнуть досягти згоди, щоб розпочати процес спрощення доступу на ринки інших країн.

Сторони висловили сподівання на вироблення комюніке, яке підтвердить зобов’язання обох сторін щодо багатосторонньої торговельної системи.

Вони не змогли досягти згоди щодо такої заяви після двох останніх зустрічей на вищому рівні.

Експерти прогнозують, що Китай, ймовірно, буде прагнути створити якийсь антиамериканський альянс, який Пекін міг би використовувати на противагу Сполученим Штатам в умовах тарифної війни з президентом США.

Дональд Трамп погрожує ввести тарифи на китайські товари на суму понад 500 мільярдів доларів, якщо Пекін не змінить того, що президент США назвав несправедливою торговою політикою.

Китай заявив, що буде реагувати, якщо Вашингтон втілить свої тарифні загрози. Росія також пообіцяла відреагувати на будь-які санкції США, які зачіпають її бізнес чи галузі економіки.