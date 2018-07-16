У ЄС відреагували на заяву Трампа про «ворогів»

Європейські високопосадовці відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Європейський союз одним із ворогів Сполучених Штатів.

Зокрема, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пізно ввечері 15 липня написав у Twitter, що «називання найкращих друзів ворогами лише робить щасливими справжніх ворогів».

«Європейці й американці пов’язані історією і цінностями, які поділяють. Європейці ніколи не відмовляться від Америки, тому що Америка від нас ніколи не відмовиться. Ось для чого потрібні друзі», – додав він.

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Водночас президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter написав, що «Америка і ЄС є найкращими друзями. А той. Хто говорить, що ми вороги, поширює фейки».

В інтерв’ю CBS News, опублікованому 15 липня, Трамп заявив, що, на його думку, США мають «багато ворогів», зокрема серед країн, які вважаються союзниками.

«Я думаю, що Європейський союз – ворог, що вони роблять із нами у сфері торгівлі. Ви б не подумали так про ЄС, але вони – вороги», – сказав Трамп.

Європейський Союз, чий профіцит у торгівлі з США в минулому році досягнув 151 мільярдів доларів, вступив у суперечку з Вашингтоном з приводу імпортних мит. ЄС збільшив мита на товари, що вважаються символами США, включаючи бурбон, джинси і мотоцикли, після того як Трамп підвищив мита на європейський алюміній і сталь.